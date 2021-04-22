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22.04.2021 (18:46)

Корабли Северного флота отработали уничтожение группировок условного противника в Баренцевом море

В рамках заключительного этапа межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, которое проходит на Северном флоте под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, корабельная ударная группа Кольской флотилии разнородных сил отработала нанесение ракетного удара по условной группировке кораблей противника в Баренцевом море.

В мероприятии были задействованы малые ракетные корабли «Рассвет» и «Айсберг». Их экипажи отработали полный комплекс задач по выходу в ракетную атаку с условным выполнением залповой стрельбы противокорабельными ракетами по морской цели — отряду надводных кораблей — на расстояние 80 морских миль. Боевые упражнения были выполнены условно с помощью компьютерного моделирования тактической обстановки.

После выполнения ракетной атаки корабли продолжили действовать в Баренцевом море. Завтра они прибудут в пункт базирования Полярный.

В учении по нанесению поражения надводным группировкам условного противника в Баренцевом море также принял участие фрегат «Адмирал флота Касатонов», который отработал нанесение условного ракетного удара по морской групповой цели противокорабельными ракетами «Оникс».

В ближайшее время корабль завершит выполнение задач в Баренцевом море по плану командно-штабного учения и вернётся в главную базу Северного флота — город Североморск.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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