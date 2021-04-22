22.04.2021 (18:43)

Артисты ЦДРА примут участие в акции Минобороны России «Мы — армия страны. Мы — армия народа»

Артисты Центрального дома Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе примут участие в масштабной агитационно-пропагандистской акции Минобороны России «Мы — армия страны. Мы — армия народа».

Старт акции будет дан 25 апреля на Киевском вокзале, когда агитпоезд начнет свой многодневный путь через все военные округа Вооруженных Сил. На пути его остановок все желающие смогут ознакомиться с содержимым 17 тематических вагонов, в которых будут показывать достижения Российской Армии, работу военных медиков в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Центром внимания станет исторический вагон с внутренним экспозиционным пространством, где посетителям будет предоставлена возможность просмотра и загрузки сведений о ветеранах Великой Отечественной войны по аналогии с музейным комплексом «Дорога памяти».

На сценической площадке агитпоезда выступит творческая бригада ЦДРА. Ее концерты запланированы в Москве, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, Мурманске, Петрозаводске, Твери, Ярославле, Нижний Новгороде, Владимире, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Севастополе.

Артисты ЦДРА для участия в акции подготовили большую концертную программу. По словам художественного руководителя ЦДРА Ирины Титовой, основу репертуара будут составлять как патриотические композиции, так и эстрадные мелодии. К примеру, такие известные песни, как «Идет солдат по городу», «Он не вернулся из боя», прозвучат в новой, современной музыкальной обработке.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице