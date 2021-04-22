22.04.2021 (18:34)

В Подмосковье прошло тактико-специальное учение по оборудованию ложных позиций войск

Военнослужащие инженерно-маскировочного полка в ходе тактико-специального учения на территории Московской области оборудовали ложный район, позиции войск и военные объекты, применив имеющиеся на вооружении средства скрытия и имитации.

На местности оборудованы ложные стартовые позиции зенитных ракетных дивизионов, огневые позиции ракетных войск и артиллерии, районы обороны танковых подразделений. Для этого маскировщики применили комплекты ложных зенитных ракетных систем С-300, макеты зенитных ракетных комплексов БУК-М2, оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и танков Т-72Б3.

В ходе выполнения данных задач применялись новейшие маскировочные комплекты и радиолокационные имитаторы движущейся техники (колонн) КРИК.



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