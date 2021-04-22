22.04.2021 (15:27)

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил с 75-летием Северное проектно-конструкторское бюро в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сегодня отмечает юбилей Северное проектно-конструкторское бюро (СПКБ) — ведущее предприятие России по проектированию боевых надводных кораблей основных классов. С этой знаменательной датой руководство и сотрудников СПКБ поздравил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Перед специалистами бюро сегодня стоит ответственная задача по дальнейшему развитию и укреплению надводной составляющей Военно-Морского Флота, используя уникальный опыт, новые подходы и инновационные решения», — отметил адмирал Николай Евменов.

Датой образования бюро считается 22 апреля 1946 года, когда был утвержден приказ Министерства судостроительной промышленности СССР о создании Центрального конструкторского бюро № 53 (ЦКБ-53) по проектированию эскадренных миноносцев и сторожевых кораблей. Со временем спектр задач бюро расширился, и оно стало ведущим предприятием по проектированию больших противолодочных кораблей, ракетных крейсеров, фрегатов, тяжелых атомных ракетных крейсеров.

Можно сказать, что специалистами бюро был создан практически весь океанский надводный флот Советского Союза. Многие из проектов стали поистине эпохальными, являясь по ряду параметров признанным эталоном в мировом кораблестроении.

Всего за годы существования предприятия по его проектам было построено около 550 кораблей и судов. За большие заслуги в деле укрепления обороноспособности нашей Родины бюро было отмечено государственными и правительственными наградами — орденами Ленина и Октябрьской Революции, Благодарностью Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства РФ.

Сегодня СПКБ прочно занимает лидирующие позиции в отрасли военного кораблестроения. По проектам бюро в настоящее время строятся многоцелевые фрегаты типа «Адмирал Горшков», патрульные корабли. В 2020 году при участии бюро завершена модернизации большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников», продолжается модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

В 2020 году с борта фрегата «Адмирал Горшков» был произведен первый успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морской платформы. В том же году за разработку и создание этого проекта группе специалистов СПКБ была присуждена премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

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