22.04.2021 (18:22)

В Михайловской военной артиллерийской академией проведён военно-исторический семинар, посвященный 800-летию князя Александра Невского

Михайловская военная артиллерийская академия провела военно-исторический семинар на тему: «Юбилей покровителя Северо-Запада Руси Александра Невского (к 800-летию со дня рождения)».

В мероприятии приняли участие представители Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва, Михайловской военной артиллерийской академии, Научно-исследовательского отдела (по Западному военному округу) Генерального штаба ВС РФ, Санкт-Петербургской юридической академии, Центрального военно-морского музея.

Научно-педагогические работники в ходе мероприятия обсудили вопросы воспитания военнослужащих на примерах жизни видного полководца — святого благоверного князя Александра Невского, а также популяризацию военно-исторических знаний о выдающихся полководцах Руси, известных военных и политических деятелях, отстаивавших геополитические страны.

Михайловской военной артиллерийской академией выпущен сборник научных статей по теме семинара.

В ходе мероприятия участники посетили музей князя Александра Невского, в поселке Усть-Ижора место битвы великого князя Александра Ярославовича со шведскими войсками, в которой он одержал победу, поименованный за неё Невским.

Участники семинара возложением цветов к его памятнику воздали почести легендарному русскому полководцу.

Завершилась поездка посещением ансамбля Покровского погоста этнографического парка деревянного зодчества «Усадьба «Богословка». Гости посетили и осмотрели «жемчужину» ансамбля — 25-главый деревянный храм Покрова Пресвятой богородицы. Он создан в 2008 году на территории «Усадьбы «Богословка» в соответствии с уникальным памятником архитектуры онежской земли, построенным в 1708 году без единого гвоздя и утраченным в результате пожара в 1963 году.

Командование Михайловской военной артиллерийской академии придаёт большое значение формированию у курсантов мировоззрения на знании героизма предков, проявленного в битвах и сражениях. В ходе проводимых академией подобных мероприятий будущие офицеры учатся анализировать военно-исторические факты на научной основе, правильно выбирать исторические ориентиры, противостоять фальсификаторам отечественной истории, понимать ответственность командира за воспитание патриотизма у личного состава и побеждать в интеллектуальных сражениях. Так, на проходившем в апреле 2021 года всеармейском этапе VI Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по военной истории команда Михайловской военной артиллерийской академии заняла первое место, завоевав право участвовать в финальном международном этапе олимпиады в 2022 году.

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