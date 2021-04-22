22.04.2021 (18:19)

В Хакасии в рамках весеннего призыва состоялась первая отправка молодого пополнения в войска

В Республике Хакасия в рамках весеннего призыва граждан на военную службу состоялась первая отправка молодого пополнения со сборного пункта военного комиссариата в ряды Вооруженных Сил России.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке, но без традиционного прощания с родными в связи с ограничениями, действующими в регионе из-за пандемии коронавирусной инфекции.

С напутственным словом перед новобранцами выступил военный комиссар региона полковник Андрей Титов: «Сейчас перед вами стоит очень важная задача — служить Родине. Желаю справится с ней достойно. Служба в армии позволит не только получить воинскую специальность, но и откроет множество перспектив для дальнейшего трудоустройства».

Также в военкомате отметили, что среди молодого пополнения есть призывник, который для того, чтобы попасть в армию, специально взял академический отпуск. Ранее Кирилл Баланчук обучался в Институте нефти и газа Сибирского федерального университета. Молодой человек уверен, что сделал правильный выбор и не исключает возможности в дальнейшем связать свою жизнь с военной службой по контракту.

Всего из Хакасии за время весеннего призыва в войска отправятся более 600 человек. Все они будут обеспечены повседневной военной формой одежды, горячим питанием, банковскими картами, сим-картами, а также несессерами со средствами личной гигиены. Помимо индивидуальных рационов питания, теперь молодым людям выдаются также маски, перчатки и антисептические средства на весь путь следования. Доставка молодого пополнения осуществляется в отдельных железнодорожных вагонах, прошедших специальную обработку.

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