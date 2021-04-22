22.04.2021 (18:11)

Командующий войсками ЗВО оценил ход контрольной проверки окружным Центром боевой подготовки в Нижегородской области

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Герой России генерал-полковник Александр Журавлёв во время рабочей поездки в Нижегородскую область оценил развитие окружного Центра боевой подготовки и ход контрольной проверки за зимний период обучения.

Он проверил состояние учебно-материальной базы центра и имеющихся и строящихся объектов инфраструктуры. Также Александр Журавлёв проинспектировал ход боевой подготовки учебных подразделений мотострелков, танкистов, десантников, связистов и специалистов РХБ защиты во время сдачи контрольных занятий за зимний период обучения на танковой и БМП директрисах.

Комиссии штаба округа по завершении контрольной проверки подведут итоги и дадут оценку подготовленности каждому военнослужащему, экипажу, расчету.

Всего в проверке было задействовано более 150 органов военного управления, воинских частей и организаций Балтийского флота, двух общевойсковых армий, танковой армии, Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированных в 26 субъектах запада страны.

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