22.04.2021 (17:08)

В Ивановской области военнослужащие ракетной бригады ЗВО выполнили электронные пуски из «Искандер-М»

В Ивановской области с военнослужащими ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) прошло контрольное занятие по управлению ракетными ударами, в ходе которого были проведены электронные пуски из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М».

Расчеты ОТРК «Искандер-М» совершили 50-ти километровый марш в незнакомый район. Во время передвижения военнослужащие отработали задачи по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп противника, замаскированных под бригады геодезистов.

По прибытии на место расчеты замаскировали ракетные комплексы, выполнили нормативы по их развертыванию, установили устойчивую связь, провели учебные (электронные) пуски ракет.

По результатам учебных пусков действия отдельной ракетной бригады гвардейской танковой армии были оценены на «отлично». Всего в мероприятии было задействовано более 100 военнослужащих и порядка 40 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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