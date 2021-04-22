22.04.2021 (17:56)

В Смоленской области экипажи армейской авиации ЗВО атаковали позиции условного противника

В Смоленской области завершилось летно-тактическое учение с экипажами отдельного вертолётного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО).

Пилоты ударных вертолетов Ми-24, Ка-52 и многоцелевых Ми-8 на окружном полигоне выполнили учебно-боевые задачи по огневому поражению автомобильной и бронетанковой техники наступающего противника. Кроме того, было отработано подавление радиоэлектронных средств противовоздушной обороны зенитного ракетного полка, расположенного в районе выполнения задач.

В качестве авиационных средств поражения применялись управляемые ракеты с радиокомандной системой управления «Вихрь» и «Атака», неуправляемые авиационные ракеты С-13 и С-8, автоматические 30-мм авиапушки ГШ-30. Для преодоления средств ПВО условного противника использовались выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны вертолётов тепловые ловушки.

Всего на протяжении трех лётных смен летчики совершили более 50 вылетов на полигон.

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