22.04.2021 (17:29)

Представители 27-го Научного центра Минобороны России приняли участие в концерте, посвященном 800-летию со дня рождения князя Александра Невского

В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Специально к этому знаменательному событию 20 апреля в Московской городской детской музыкальной школе имени С.С. Прокофьева состоялся концерт с участием симфонического и духового оркестров для личного состава 27-го Научного центра Минобороны России, военных историков, ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.

Концертная программа была представлена произведениями отечественных и зарубежных композиторов.

К данному мероприятию сотрудниками 27-го Научного центра МО РФ была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Сила в правде».

В заключение концерта от имени руководящего состава центра прозвучали слова благодарности в адрес администрации Московской городской детской музыкальной школы имени С.С. Прокофьева.

Такие совместные мероприятия помогают укреплять дружеские связи и дают возможность юным артистам почувствовать сопричастность к общему делу — развитию у слушателей познавательного интереса к классической музыке, воспитанию чувства патриотизма, уважительного отношения к музыкальному наследию своей страны.

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