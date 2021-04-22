22.04.2021 (15:24)

Танк-90М «Прорыв» и САУ «Коалиция-СВ» будут представлены на платформах железнодорожного состава акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

В акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!», которая стартует 25 апреля, в экспозиции на открытых железнодорожных платформах будут представлены современные образцы вооружения гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО). Среди техники на платформах поезда будут: танк Т-90М «Прорыв», самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ», бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун-К».

Поезд проследует через 11 городов, находящиеся в зоне ответственности Западного военного округа (Москва, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Владимир, Тула, Воронеж, Рязань). Все желающие в местах остановок железнодорожного состава смогут ознакомиться с экспозициями «Дорога памяти», в которой будет предоставлена возможность просмотра и загрузки сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Для посетителей также будут открыты тематические вагоны, отражающие новейшие достижения ВС РФ, работу военных медиков в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, на каждой станции выступит с концертной программой ансамбль песни и пляски Западного военного округа на специально оборудованной платформе-сцене.

Всего акция продлится 64 дня и завершится 27 июня 2021 года проведением праздничных мероприятий в подмосковном парке «Патриот», приуроченных ко Дню молодежи.



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