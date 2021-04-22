22.04.2021 (16:05)

Командующий войсками ЦВО проверил ход подготовки к параду Победы в Екатеринбурге

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин проверил ход подготовки к параду Победы в Екатеринбурге. Накануне на площади 1905 года состоялась первая совместная ночная тренировка пеших парадных расчетов ЦВО в рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По главной площади уральской столицы торжественным маршем прошли около 20 парадных расчетов управления штаба ЦВО, армии ВВС и ПВО, соединений и воинских частей Екатеринбургского гарнизона, сотрудников Росгвардии, МЧС, ФСИН, образовательных организаций. В рамках музыкального сопровождения тренировки сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона исполнил около 30 встречных и парадных маршей.

Всего к военному параду в Екатеринбурге привлечено около 2,5 тыс. человек, в том числе порядка 1,5 тыс. от Минобороны России, задействовано около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

Всего на территории ЦВО 9 мая состоятся три военных парада: в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

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