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22.04.2021 (14:15)

Инженеры танкового объединения ЗВО сдали контрольную проверку войск за зимний период обучения

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областях, сдали контрольную проверку войск за зимний период обучения.

В ходе экзаменов военнослужащие выполнили нормативы по установке минного поля в ночных условиях и проделыванию проходов в минных полях условного противника. Для обозначения секторов проходов использовалась специальная светящаяся краска. После выполнения нормативов все установленные мины были обезврежены.

Инженерно-разведывательные дозоры на бронетранспортерах БТР-82А совершили марш на 30 километров с периодическими остановками и проведением инженерной разведки местности. Саперы применяли миноискатели ИМП-С2, ПИПЛ, ИНВУ-3М.

В контрольной проверке были задействованы машины для отрывки котлованов МДК-З, бульдозеры на артиллерийском тягаче БАД-2, самоходные реактивные установки разминирования УР-77, инженерные машины разграждения ИМР-З и тяжелые механизированные мосты ТММ-2.

Всего к проверке было привлекалось 1,5 тыс. военнослужащих инженерных подразделений танкового объединения ЗВО было задействовано около 200 единиц специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
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