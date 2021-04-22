22.04.2021 (16:32)
Министр обороны РФ принял решение завершить внезапную проверку боеготовности войск Южного, Западного военных округов и ВДВ
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу принял решение завершить внезапную проверку боеготовности войск Южного и Западного военных округов, поскольку все поставленные цели достигнуты.
«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — сказал глава военного ведомства в Крыму на совещании по итогам межвидового учения войск (сил) Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), проходившего в рамках внезапной проверки.
Министр обороны поставил задачу Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки.
Сергей Шойгу также приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях на юге России.
«До 1 мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации», — проставил задачу глава военного ведомства.
По итогам совещания Министр обороны поручил командующим войсками военных округов детально спланировать возвращение войск в пункты постоянной дислокации. При этом — обеспечить выполнение требований мер безопасности и не допустить происшествий в пути следования.
Кроме того, генерал армии Сергей Шойгу отметил, что технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые предусмотрено задействовать в стратегическом командно-штабном учении «Запад–2021», надо разместить в полевых парках на полигоне Погоново в Воронежской области, организовать их обслуживание и надёжную охрану.
Также глава военного ведомства потребовал провести разбор внезапных проверок во всех звеньях управления, составить план устранения недостатков и приступить к их реализации.
Министр обороны распорядился поощрить всех отличившихся военнослужащих в ходе учений и тренировок.