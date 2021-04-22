22.04.2021 (16:32)

Министр обороны РФ принял решение завершить внезапную проверку боеготовности войск Южного, Западного военных округов и ВДВ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Министр обороны РФ принял решение завершить внезапную проверку боеготовности войск Южного, Западного военных округов и ВДВ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу принял решение завершить внезапную проверку боеготовности войск Южного и Западного военных округов, поскольку все поставленные цели достигнуты.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — сказал глава военного ведомства в Крыму на совещании по итогам межвидового учения войск (сил) Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), проходившего в рамках внезапной проверки.

Министр обороны поставил задачу Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки.

Сергей Шойгу также приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях на юге России.

«До 1 мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации», — проставил задачу глава военного ведомства.

По итогам совещания Министр обороны поручил командующим войсками военных округов детально спланировать возвращение войск в пункты постоянной дислокации. При этом — обеспечить выполнение требований мер безопасности и не допустить происшествий в пути следования.

Кроме того, генерал армии Сергей Шойгу отметил, что технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые предусмотрено задействовать в стратегическом командно-штабном учении «Запад–2021», надо разместить в полевых парках на полигоне Погоново в Воронежской области, организовать их обслуживание и надёжную охрану.

Также глава военного ведомства потребовал провести разбор внезапных проверок во всех звеньях управления, составить план устранения недостатков и приступить к их реализации.

Министр обороны распорядился поощрить всех отличившихся военнослужащих в ходе учений и тренировок.

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