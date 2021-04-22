22.04.2021 (16:15)

Учение войск ЮВО и ВДВ в Крыму показало способность Вооружённых Сил РФ адекватно отвечать на все изменения рядом с границами России

Североатлантический альянс существенно нарастил военную активность вблизи южных границ России. Об этом сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в Крыму на совещании по итогам межвидового учения войск (сил) Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), проходившего в рамках внезапной проверки боеготовности.

«В данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО. Усиливается разведывательная деятельность, увеличивается интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки», — заявил глава российского военного ведомства.

По информации Сергея Шойгу, одна из основных коалиционных группировок войск альянса развёртывается в Причерноморье. В настоящее время в греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника.

«Мы внимательно отслеживаем переброску войск альянса в район предстоящего учения «Дефендер Юроп–2021». В Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии созданы координационные центры, обеспечивающие встречу войск НАТО и грузов», — сообщил Министр обороны.

Он также приказал быть в готовности к немедленному реагированию в случае неблагоприятного развития обстановки в районах учения НАТО «Дефендер Юроп–2021».

«Продолжить отслеживание обстановки в районах учений «Дефендер Юроп». Быть в готовности к немедленному реагированию в случае её неблагоприятного развития в районах учения «Дефендер Юроп», — поставил задачу глава военного ведомства.

Генерал армии Сергей Шойгу также отметил, что межвидовое учение войск (сил) ЮВО и ВДВ в Крыму показало способность Вооружённых Сил Российской Федерации адекватно отвечать на все изменения рядом с границами страны.

«Российские Вооружённые Силы адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ. Здесь, в Крыму, в ходе внезапной проверки отработаны действия по противодесантной обороне морского побережья», — сообщил Министр обороны.

Глава военного ведомства отметил, что на учении задействовались береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», современные ударные беспилотные летательные аппараты «Иноходец», быстроходные патрульные катера «Раптор», а также другие новейшие и перспективные образцы вооружения.

«В ходе учения военнослужащие показали высокий уровень профессиональной подготовки. Объединения, соединения и воинские части выполнили нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности, перемещению на большие расстояния, созданию группировок войск и сил, успешному выполнению ими учебно-боевых задач», — добавил генерал армии Сергей Шойгу.

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