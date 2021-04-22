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22.04.2021 (15:50)

Глава военного ведомства на учении в Крыму проверил работу командного пункта 22-го армейского корпуса

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в Крыму проверил работу командного пункта 22-го армейского корпуса, который развернут в районе проведения межвидового учения войск (сил) Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Глава военного ведомства заслушал доклад командира корпуса о действиях воинских частей и подразделений в рамках основного этапа учения.

В практических действиях войск (сил) на полигоне Опук приняли участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения ВДВ.

Учение проводилось в рамках внезапной проверки боеготовности.

Справочно:

В апреле 2021 года в соответствии с планом подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации в органах военного управления, соединениях и воинских частях проходят контрольные проверки. Войска выводятся на полигоны для участия в тактических, тактико-специальных и двусторонних учениях на территории всех четырёх военных округов и Северного флота, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

В общей сложности в апреле в Вооружённых Силах РФ будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны
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