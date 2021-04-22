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22.04.2021 (15:43)

В Нижегородской области артиллеристы ЗВО уничтожили условного противника шквальным огнем из самоходных гаубиц «Мста-С»

На полигоне Мулино в Нижегородской области более 300 артиллеристов танкового объединения Западного военного округа (ЗВО) провели боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С» в рамках контрольной проверки войск за зимний период обучения.

Боевая стрельба велась по полноразмерным мишеням, имитирующим живую силу и военную технику противника. Артиллеристы танковой армии ЗВО выполнили свыше 20 огневых задач по одиночным и групповым целям. Для корректирования огня, а также для оценки обстановки были задействованы беспилотные летательные аппараты, при помощи которых артиллерийские корректировщики передавали точные координаты целей на командные пункты артиллерийских дивизионов.

Всего в стрельбах было задействовано около 100 единиц вооружения военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
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