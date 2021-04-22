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22.04.2021 (15:18)

В Нижегородской области в ночное время суток танкисты ЗВО уничтожили условного противника

В Нижегородской области на полигоне Мулино прошли ночные стрельбы с участием экипажей танков Т-72Б3 отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО). Мероприятие проходило в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Военнослужащие отработали поражение целей из всего комплекса штатного вооружения бронетехники: 125-мм гладкоствольных орудий, спаренных пулеметов Калашникова танковых (ПКТ) и башенных пулеметов «Корд». Ввиду темного времени суток наводчики-операторы применяли ночные бинокулярные приборы наблюдения ТВН-5.

В стрельбах было задействовано более 200 военнослужащих и около 60 единиц вооружения, военной и специальной техники. Это мероприятие стало завершающим этапом контрольной проверки за зимний период обучения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
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