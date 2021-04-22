22.04.2021 (15:33)

Экипажи боевых машин Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали контрольную проверку

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) экипажи боевых машин сдали контрольную проверку за зимний период обучения.

В ходе сдачи проверки экипажи БТР-70 и БРДМ-2 выполнили стрельбы различными способами со сменой огневых позиций по появляющимся и движущимся целям. Военнослужащие поразили мишени, имитирующие бронетранспортер, перебегающую группу пехоты, ручной противотанковый гранатомет и пулеметный расчет противника. При выполнении упражнения стрельба велась из ПКТ и КПВТ, а дальность до целей варьировалась от 300 до 1000 метров.

Контрольная проверка для экипажей БТР-70 и БРДМ-2 носила плановый характер и проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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