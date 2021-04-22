22.04.2021 (14:52)

В Санкт-Петербурге состоялось расширенное заседание Президиума Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов ВМФ

В Центральном военно-морском музее имени Петра Великого в Санкт-Петербурге состоялось расширенное совместное заседание Президиума Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота с Главным командованием ВМФ.

В заседании приняли участие члены Президиума Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов ВМФ, руководители ветеранских организаций Военно-Морского Флота, а также представители Главного командования ВМФ.

С приветственным словом от имени главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова перед ветеранами выступил заместитель главнокомандующего ВМФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Владислав Павлов, который особенно подчеркнул важнейшую роль ветеранских организаций в воспитании молодого поколения моряков и пропаганде славных флотских традиций.

Целями заседания стали всесторонний анализ состояния работы с ветеранами, выработка практических мер по ее совершенствованию в интересах Военно-Морского Флота, а также консолидация интеллектуального, научного и практического потенциала ветеранов ВМФ для повышения боеготовности, сохранения и развития традиций флота, поднятия престижа военной службы в соединениях и воинских частях ВМФ.

Также были рассмотрены основные направления совместной работы Главного командования Военно-Морского Флота с Адмиралтейским координационным советом общественных организаций ветеранов ВМФ в период подготовки и проведения в Санкт-Петербурге и на флотах парадов, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Дня Военно-Морского Флота.

За пять лет существования и активной работы состав Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов ВМФ увеличился на 42 подразделения, и сегодня в его состав входит 101 ветеранская организация Военно-Морского Флота.

Всего в ВМФ России насчитывается 178 ветеранских организаций, в состав которых входят более 33 тыс. ветеранов.

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