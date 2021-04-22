22.04.2021 (13:06)

Танкисты российской военной базы в Абхазии сдали контрольную проверку за зимний период обучения

Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы в Абхазии сдали контрольную проверку за зимний период обучения.

На полигоне Майкопский в Краснодарском крае танковые экипажи Т-72Б3 продемонстрировали профессиональные навыки, выполнив боевые стрельбы штатным снарядом из 125-мм пушек танков по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия и гранатометчиков противника. Цели поражались на расстоянии от 1600 до 2000 м.

Танкисты, используя для маскировки рельеф местности, организовали засаду и выполнили огневое поражение бронеобъектов условного противника на дальностях до 2 км. Военнослужащие вели фланговую стрельбу в движении с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений, являющихся сложнейшими элементами огневой подготовки.

Всего к мероприятиям контрольной проверки привлекалось около 500 танкистов, было задействовано свыше 100 единиц вооружения и военной техники соединения.

Справочно:

Контрольная проверка войск Южного военного округа за зимний период обучения проводится по утвержденному плану под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

К проверке привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления также ведется проверка укомплектованности и обеспеченности войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

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