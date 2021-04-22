22.04.2021 (14:37)

Специалисты МТО ЮВО во Владикавказе испекут к Пасхе более 3 тыс. куличей

Военные повара подразделений материально-технического обеспечения (МТО) мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) испекут к Пасхе более 3 тыс. куличей для военнослужащих Владикавказского гарнизона.

Выпечкой пасхальных куличей займутся опытные хлебопеки. В течение суток будет выполнен замес теста по различным рецептам исключительно из натуральных продуктов (муки, сахара, сливочного масла, изюма, творога, молока) и выпекание хлебобулочных изделий в оригинальных формах.

Также повара распишут куриные яйца, оформят пасхальные куличи рисунками и праздничными обертками.

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