22.04.2021 (14:05)

Экипажи малых артиллерийских кораблей Каспийской флотилии отработали тактику ведения морского боя с боевой стрельбой

В рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения корабельная тактическая группа в составе малых артиллерийских кораблей (МАК) «Волгодонск», «Астрахань» и «Махачкала» Каспийской флотилии выполнила артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям условного противника в морском полигоне Каспийского моря.

По замыслу учения, на переходе морем корабли Каспийской флотилии были атакованы группой боевых катеров и средствами воздушного нападения противника. Экипажи МАК организовали оборону тактической группы, провели боевое маневрирование, распределение целей и организовали взаимодействие с пунктами управления. В ходе учебного морского боя моряки уничтожили морские силы и средства противника, применив зенитно-артиллерийские комплексы, установки А-190 «Универсал», АК-306, а также зенитное ракетное вооружение, в том числе ПЗРК «Игла».

В ходе выполнения контрольных упражнений с боевой стрельбой экипажи МАК отрабатывали задачи огневого поражения движущейся мишени — морского корабельного щита, буксируемого морским буксиром МБ-58.

Воздушного противника обозначали самолёты СУ-34 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Лётчики выполнили постановку имитационных воздушных целей с помощью малоразмерной воздушной мишени М-6.

На следующих этапах учения в морских полигонах личный состав МАК отработает элементы морской подготовки, выполнит задачи по противоминной защите корабля, а также по охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Всего в рамках сдачи контрольной проверки в море задействовано более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии, в том числе базовый тральщик «Магомед Гаджиев», противодиверсионный катер «Юнармеец Каспия», артиллерийские и десантные катера.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице