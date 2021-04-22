22.04.2021 (13:46)

Шеф-повара ресторанов Ростова-на-Дону провели мастер-класс для военнослужащих ЮВО – участников конкурса «Полевая кухня»

В Ростовской области на базе соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) стартовал окружной этап конкурса «Полевая кухня» Армейских международных игр-2021.

Впервые для военных специалистов шеф-повара ресторанных сетей Ростова-на-Дону провели мастер-класс для повышения мастерства кулинарного искусства.

На конкурсе специалисты продовольственной службы ЮВО продемонстрировали профессиональные навыки при приготовлении утвержденного меню. Жюри конкурса оценило не только технику приготовления, но и вкусовые, и эстетические качества блюд.

Мастера кулинарного дела приготовили более 10 традиционных блюд национальных кухонь народов России, в том числе Дона и Кубани.

Конкурсанты в полевых условиях приготовили мясную сборную солянку, биточки из рыбы с запеченным взбитым белком с рисом и овощами под голландским соусом, тёплую закуску — индейку с яблоками и черносливом, салат из цветной капусты с говядиной и лимонный кисель.

Начальники продовольственной службы приготовили рассольник «Ленинградский» и гречку с мясом, военные пекари выпекли хлеб и хлебобулочные изделия на прицепном хлебопекарном блоке ПХБ-04 и хлебопекарной печи ХП-04, а для приготовления блюд применили полевые плиты ПП-40 и переносные кухни для малых команд МК-20.

Кроме приготовления пищи военнослужащие ЮВО также выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова на полигоне и в тире соединения.

В конкурсе принимают участие более 100 военнослужащих ЮВО, в том числе начальники продовольственной службы воинских частей, военные повара, прошедшие обучение в специализированных образовательных учреждениях Минобороны России. Участвуют команды общевойсковых объединений, Черноморского флота, Каспийской флотилии, армии ВВС и ПВО, железнодорожных войск, соединений материально-технического обеспечения ЮВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице