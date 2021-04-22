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22.04.2021 (12:55)

Первые команды новобранцев из Республики Дагестан отправились в войска в рамках весеннего призыва

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В рамках весеннего призыва граждан на военную службу состоялась первая отправка призывников с республиканского сборного пункта Дагестана.

Более 40 новобранцев, призванных из республики, убыли к местам прохождения службы в Московскую область железнодорожным транспортом.

Перед отправкой в ходе прохождения медицинской комиссии все призывники сдали тест на новую коронавирусную инфекцию. Молодое пополнение на 100% было обеспечено медицинскими масками, перчатками, средствами личной гигиены, пайками на путь следования, банковскими картами и обмундированием.

Кроме того, при проведении мероприятий призыва реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Отправка новобранцев проходила без участия их родителей и близких. Автомобильная техника, на которой команды призывников отправляются со сборного пункта, предварительно обрабатывается спецраствором специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты.

Сборный пункт обеспечен необходимым медицинским имуществом, все сотрудники военных комиссариатов, задействованные в мероприятиях призыва, завершили вакцинацию. Также все призывники смогут привиться от COVID-19 по прибытии в места службы. Для этих целей в медицинских учреждениях Южного военного округа для военнослужащих весеннего призыва зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Перед убытием новобранцев состоялся митинг, где с напутственным словом к призывникам обратились представители администрации Махачкалы и Дагестана, общественных организаций и ветераны.

Республиканский сборный пункт начал выполнение мероприятий весеннего призыва 1 апреля и продолжит до 15 июля 2021 года. Всего будет призвано около 3 тыс. граждан Дагестана с соблюдением всех мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Южный военный округ
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