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22.04.2021 (11:35)

Министр обороны России прибыл в Крым, где сегодня состоится основной этап межвидового учения войск (сил) ЮВО и ВДВ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Крым, где сегодня состоится основной этап межвидового учения войск (сил) Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), которое проводится в рамках внезапной проверки боеготовности.

По прибытии в Крым глава военного ведомства на вертолёте совершил облёт районов дислокации войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок к учению.

Министр обороны также заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова о предстоящих действиях войск в ходе учения.

В практических действиях войск (сил) на полигоне Опук примут участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения ВДВ.

Накануне войска (силы), привлекаемые к учению, были переброшены в районы сосредоточения. Группировка кораблей Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии вышли в район проведения мероприятия. На самолёты военно-транспортной авиации погружены личный состав и боевая техника дивизии ВДВ, они убыли в назначенный район. Произведена погрузка подразделений морской пехоты на большие десантные корабли и десантные катера. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах.

Справочно:

Полигон «Опук» расположен на удалении 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. Его размеры: по фронту — 30 км, в глубину — 15 км. Возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны условного противника, осуществлять высадку морского десанта — до двух батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям из корабельных артиллерийских комплексов, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Южный военный округ
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