22.04.2021 (11:21)

В Северной Осетии стартовал конкурс «Дорожный патруль» среди военных автоинспекторов ЮВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Северной Осетии стартовал конкурс «Дорожный патруль» среди военных автоинспекторов ЮВО

Военные автоинспекторы Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе приступили к региональному этапу конкурса полевой выучки «Дорожный патруль».

На полигоне Шалхи и на базе 116-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) (территориальной) инспекторы ВАИ ЮВО демонстрируют мастерство и навыки экстремального вождения, выполняют стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова по появляющимся мишеням, оказывают первую медицинскую помощь и проводят тушение пожара, возникшего в результате условного ДТП.

Кроме того, автоинспекторы регулируют движение на условном перекрестке, соревнуются в технической подготовке при устранении экстренных неполадок автомобиля и умении эффективно применять приборы для технического осмотра.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие территориальных военных автоинспекций из Ростова-на-Дону, Камышина, Майкопа, Сочи, Прохладного, Владикавказа, Ставрополя, Грозного, Симферополя и Цхинвала. Состязания военнослужащие будут проходить на новых патрульных автомобилях «Лада-Веста».

По итогам регионального этапа конкурса будет определен состав команды, которая в начале июня примет участие на всеармейских соревнованиях «Дорожный патруль».

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