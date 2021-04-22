22.04.2021 (10:37)

В Волгограде прошла первая планирующая конференция по подготовке российско-индийского учения «Индра-2021»

В Волгограде состоялась первая планирующая конференция представителей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Индия по организации и подготовке международного российско-индийского тактического учения «Индра-2021».

Члены делегаций двух стран приступили к согласованию замысла учения, состава сил и средств, порядка пересечения государственной границы, организации материально-технического обеспечения.

Совместное российско-индийское военное учение «Индра-2021» в текущем году состоится на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области.

В мероприятии боевой подготовки планируется задействовать около 250 военнослужащих вооруженных сил Индии и порядка 250 военнослужащих ЮВО.

Также члены индийской делегации поднялись на главную высоту России — Мамаев курган — и посетили памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы».

Гости Волгограда увидели главный монумент «Родина-мать зовет!», музей-панораму Сталинградской битвы, смену часовых роты Почетного караула в Зале Воинской славы.

Справочно:

Планом боевой подготовки войск ЮВО в 2021 году предусмотрено участие военнослужащих округа в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана и Пакистана.

Международные совместные мероприятия направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества стран.

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