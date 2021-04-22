22.04.2021 (00:00)

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения на полигоне Опук в Крыму пройдет межвидовое учение войск (сил) ЮВО и ВДВ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В рамках контрольной проверки за зимний период обучения на полигоне «Опук» (Республика Крым) пройдут межвидовые учения войск (сил) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск

22 апреля на полигоне Опук (Республика Крым) пройдет основной этап учения войск Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые проводилось в рамках внезапной проверки боеготовности.

В практических действиях войск (сил) на полигоне Опук примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии , а также подразделения ВДВ.

Накануне войска (силы), привлекаемые к межвидовому учению, переброшены в районы сосредоточения. Группировка кораблей Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа вышли в район проведения учения. Соединение ВДВ осуществили погрузку техники и личного состава на самолеты военно-транспортной авиации и убыли в назначенный район. Произведена погрузка подразделений морской пехоты на большие десантные корабли и десантные катера. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах.

Полигон Опук находится на удалении 60 километров от Феодосии и 40 километров от Керчи. Имеет размеры: по фронту — 30 километров, в глубину — 15 километров. Возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны «противника», осуществлять высадку морского десанта до двух батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

В апреле 2021 года в соответствии с планом подготовки Вооружённых Сил РФ в органах военного управления, соединениях и воинских частях проходят контрольные проверки.

Войска находятся на полигонах для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений на территории всех четырёх военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Основные учебно-боевые действия прошли на полигонах Цугол и Сергеевский Восточного военного округа, где проверку проводила комиссия Генерального штаба ВС РФ.

В общей сложности в апреле в Вооруженных Силах РФ будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.



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