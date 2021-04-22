22.04.2021 (08:15)
Противоклещевую обработку полигонов и прилегающих территорий воинских частей ВВО проведут в Бурятии
Специалисты общевойскового объединения Восточного военного округа в ходе подготовки к летнему периоду обучения проведут противоклещевую обработку полигонной учебно-материальной базы и прилегающих территорий соединений и воинских частей округа, дислоцированных в Республике Бурятия. Общая площадь обработки превысит 40 тысяч га.
Кроме того, будут проведены санитарные рубки и удаление сухостоя на территории полигонов, сбор валежника и прошлогодней травы, где обычно скапливаются переносчики энцефалита.
Также регулярно будет осуществляться скашивание травы в местах массового пребывания военнослужащих.
Отдельное внимание уделено специфической профилактике на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях.
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