22.04.2021 (08:15)

Противоклещевую обработку полигонов и прилегающих территорий воинских частей ВВО проведут в Бурятии

Специалисты общевойскового объединения Восточного военного округа в ходе подготовки к летнему периоду обучения проведут противоклещевую обработку полигонной учебно-материальной базы и прилегающих территорий соединений и воинских частей округа, дислоцированных в Республике Бурятия. Общая площадь обработки превысит 40 тысяч га.

Кроме того, будут проведены санитарные рубки и удаление сухостоя на территории полигонов, сбор валежника и прошлогодней травы, где обычно скапливаются переносчики энцефалита.

Также регулярно будет осуществляться скашивание травы в местах массового пребывания военнослужащих.

Отдельное внимание уделено специфической профилактике на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях.

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