Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.04.2021 (08:15)

Противоклещевую обработку полигонов и прилегающих территорий воинских частей ВВО проведут в Бурятии

Специалисты общевойскового объединения Восточного военного округа в ходе подготовки к летнему периоду обучения проведут противоклещевую обработку полигонной учебно-материальной базы и прилегающих территорий соединений и воинских частей округа, дислоцированных в Республике Бурятия. Общая площадь обработки превысит 40 тысяч га.

Кроме того, будут проведены санитарные рубки и удаление сухостоя на территории полигонов, сбор валежника и прошлогодней травы, где обычно скапливаются переносчики энцефалита.

Также регулярно будет осуществляться скашивание травы в местах массового пребывания военнослужащих.

Отдельное внимание уделено специфической профилактике на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
С подразделениями РХБ защиты армейского корпуса ВВО на Сахалине провели учение по спецобработке техники
Экипажи истребителей Су-30СМ ВВО в Забайкалье выполнили полёты на максимальную продолжительность и дальность
Военнослужащие ВВО в Уссурийске помогут создать праздничное граффити с изображением «Катюши»
На учебном полигоне ДВОКУ начался основной этап первенства Сухопутных войск по армейской тактической стрельбе

Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие , Безопасность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false