22.04.2021 (08:00)

В Восточном военном округе определят лучших водителей «Военного ралли»

В Забайкальском крае военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Восточного военного округа (ВВО) примут участие в окружном этапе конкурса профессионального мастерства водителей большегрузных автомобилей «Военное ралли».

В конкурсе будет задействована только серийно выпускаемая российская автомобильная техника, состоящая на вооружении в соединениях и воинских частях ВВО, – это легковые машины с колесной формулой 4х4, грузовики 4х4 и 6х6. Ралли позволит продемонстрировать возможности отечественной военной техники и мастерство водителей. Этот вид состязаний включен в программу международных Армейских игр – АрМИ-2021.

В рамках соревнований военнослужащим предстоит продемонстрировать результат в индивидуальной гонке по незнакомому маршруту: координаты контрольных точек водители получат за несколько минут до старта.

Военнослужащие преодолеют маршрут протяженностью свыше 50 километров по пересеченной местности с большим количеством естественных и искусственных препятствий, крутыми подъемами и спусками, в различных погодных условиях. Победители и призеры первенства представят военный округ на всеармейских соревнованиях.

В мероприятии принимают участие команды, представляющие армейские объединения из Республики Бурятия, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей, а также Тихоокеанского флота - всего свыше 50 военнослужащих. В конкурсе задействовано порядка 20 единиц автомобильной техники.

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