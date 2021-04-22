22.04.2021 (07:45)
С военнослужащими ВВО в Бурятии продолжается подготовка к параду по случаю 76-летия Победы
С военнослужащими общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, продолжается подготовка к проведению парада Победы. Тренировки, в которых принимают участие также парадные расчеты десантного соединения, МЧС России, Росгвардии и общероссийского движения «Юнармия», проходят на аэродроме «Восточный».
В ходе проведения тренировки военнослужащие отрабатывают слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула. Войска гарнизона репетируют приветствие командующего объединением, прохождение торжественным маршем и исполнение строевой песни.
Общее руководство репетицией осуществляет заместитель командующего общевойсковым объединением по военно-политической работе полковник Игорь Сокол.
Всего 9 мая текущего года торжественным маршем по главной площади столицы Республики Бурятия пройдут более 1000 человек, в том числе парадный расчет военнослужащих-женщин.