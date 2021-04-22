22.04.2021 (07:30)

В ВВО начался окружной этап соревнований АрМИ-2021 «Мастер-оружейник»

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморье, начался третий (окружной) этап соревнований входящих в программу международных игр АрМИ-2021 «Мастер – оружейник». Конкурсы проходят на «Сергеевском» полигоне.

В состязаниях специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения помимо команды Приморской общевойсковой армии принимают участие команды со всего округа от Бурятии до Сахалина.

Конкурсанты будут соревноваться в экстремальной буксировке, поврежденной 122-мм буксируемой гаубицы с огневой позиции на ремонтную базу и в выполнении ее ремонта для приведения в рабочее состояние.

Также участники продемонстрируют свое мастерство в обнаружении неисправностей и ремонте пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатомётов с последующим выполнением из них стрельбы по разным мишеням.

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