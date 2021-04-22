22.04.2021 (07:15)

С подразделениями РХБ защиты армейского корпуса ВВО на Сахалине провели учение по спецобработке техники

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения с военнослужащими подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на Сахалине, состоялось учение по радиационной разведке местности и специальной обработке техники.

Специалисты РХБ защиты провели оценку радиационной обстановки на условно зараженных объектах, взяли пробы условно зараженного грунта и воды, а также произвели поиск радиоактивных источников на местности.

Кроме того, военнослужащие выполнили учебную дезактивацию источников радиационной и химической опасности с последующей обработкой личного состава, военной техники и обеззараживанием местности.

Расчеты термодымовых машин ТДА-3 выполнили комплекс постановки аэрозольных завес для скрытной эвакуации личного состава из зоны условного заражения, прикрыв по фронту площадь более трех квадратных километров.

Всего к занятиям было привлечено около 200 военнослужащих, задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

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