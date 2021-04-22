22.04.2021 (07:00)
Экипажи истребителей Су-30СМ ВВО в Забайкалье выполнили полёты на максимальную продолжительность и дальность
Экипажи самолётов Су-30СМ истребительного авиационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, отработали выполнение максимально допустимых по времени и дальности полётов.
Каждый экипаж провёл в воздухе более 3,5 часов. Всего в ходе учебно-тренировочных полётов истребители преодолели расстояние несколько десятков тысяч километров.
Полёты совершались смешанными экипажами, состоящими из опытных и молодых летчиков. В ходе полётов экипажи выполняли задачи при различных погодных условиях, ландшафте местности и расположении запасных аэродромов.
Отработка предельно длительных полётов позволяет экипажам истребителей Су-30СМ получить навыки максимально дальних перелётов.
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