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22.04.2021 (07:00)

Экипажи истребителей Су-30СМ ВВО в Забайкалье выполнили полёты на максимальную продолжительность и дальность

Экипажи самолётов Су-30СМ истребительного авиационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, отработали выполнение максимально допустимых по времени и дальности полётов.

Каждый экипаж провёл в воздухе более 3,5 часов. Всего в ходе учебно-тренировочных полётов истребители преодолели расстояние несколько десятков тысяч километров.

Полёты совершались смешанными экипажами, состоящими из опытных и молодых летчиков. В ходе полётов экипажи выполняли задачи при различных погодных условиях, ландшафте местности и расположении запасных аэродромов.

Отработка предельно длительных полётов позволяет экипажам истребителей Су-30СМ получить навыки максимально дальних перелётов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Самолеты , Восточный военный округ , ВВС , Боевая подготовка
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