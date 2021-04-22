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22.04.2021 (06:45)

Военнослужащие ВВО в Уссурийске помогут создать праздничное граффити с изображением «Катюши»

Брифинг с участием военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) в Приморье прошел в администрации Уссурийска. Темой мероприятия стал проект «Катюша», в рамках которого в городе появится новый арт – объект.

Военнослужащие совместно с представителями администрации Уссурийска и спонсорами в преддверии празднования 76 – й годовщины победы в Великой Отечественной войне напротив Дома офицеров начнут создание арт – объекта. Он представляет собой граффити, которое украсит жилой дом изображением девушки в гимнастерке на фоне боевой машины БМ – 13 «Катюша».

Рисунок разработала художник Екатерина Богданова, девушка на фоне «Катюши» является собирательным образом участниц Великой Отечественной войны.  Архивные материалы для творчества предоставили сотрудники уссурийского музея.

Проект, будет олицетворять окончание войны и наступление долгожданного мира, который станет интересен для жителей и гостей города.

В рабочую группу по созданию арт – объекта вошла младший сержант Наталья Филатова. Работы начнутся уже на следующей неделе, а церемония открытия планируется на 7 мая 2021 года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Культура , Великая Отечественная война (ВОВ) , 9 мая
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