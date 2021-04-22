22.04.2021 (06:15)

Состоялись ходовые испытания тяжелого танка времен ВОВ ИС-2 «Иосиф Сталин» после восстановления военными мастерами ВВО

На специализированном полигоне поселка Сосновый Бор в Республике Бурятия, состоялись ходовые испытания тяжелого советского танка времен Великой Отечественной войны ИС-2 «Иосиф Сталин», после восстановительных работ проведенных военными мастерами ремонтного батальона Восточного военного округа.

В ходе ходовых испытаний танка, военнослужащие отрегулировали сцепление, фрикционы. Военнослужащие на танке преодолели несколько сложных препятствий, проверили все системы жизнеобеспечения машины в различных нагрузках и режимах. В целом работа двигателя, рулевое управление, тормозная система, система охлаждения и подачи топлива работали в штатном режиме.

Напомним, что тяжелый танк времен Великой Отечественной войны «Иосиф Сталин» (ИС-2) был снят с постамента в поселке Сосновый Бор.

Лучшим военным мастерам отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО удалось восстановить танк и поставить его на ход. В дальнейшем легендарный танк примет участие в тренировках к параду Победы на аэродроме «Восточный», а после пройдет в составе механизированной колонны техники на Площади Советов 9 мая в Улан-Удэ.

ИС-2 будет уже вторым восстановленным танком времен ВОВ в Республике Бурятия. Первый легендарный танк Т-34 военные мастера ремонтного батальона восстановили в 2019 году, он возглавил механизированную колонну техники на военном параде в Улан-Удэ.

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