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22.04.2021 (01:30)

Военнослужащие на Камчатке в преддверии Дня Победы проведут косметический ремонт и благоустройство памятников воинам, погибшим за Родину

В преддверии празднования дня Победы в войсках и силах на северо-востоке России и в подводных силах Тихоокеанского флота организована работа по уборке территории воинских захоронений, благоустройству   монументов и памятников воинам, погибшим за Родину, закрепленных за воинскими частями и соединениями ТОФ на Камчатке.

До конца текущего месяца намечено провести уборку и благоустройство на территории 14 памятников воинам Великой Отечественной войны, расположенных в Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске. Тихоокеанцы приведут в порядок территории воинских захоронений и мемориалов: вскопают клумбы и очистят их от сорняков, побелят бордюры, помоют обелиски и памятники. 

Также субботники на территории воинских захоронений и мемориалов будут проведены в частях ТОФ, дислоцированных в Приморье.

Всего в зоне ответственности ТОФ – в Приморском крае и на Камчатке находится 76 воинских захоронений, 93 военно-мемориальных объекта, 26 памятников и мемориалов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Памятники , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , 9 мая
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