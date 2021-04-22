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22.04.2021 (03:15)

Четырнадцатая колонна Центра гуманитарного реагирования обеспечила доставку около 200 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район

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Российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.

Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения, восстановления социальных объектов и жилых домов четырнадцатая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 17 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, проследовала по маршруту Мадагиз – Кельбаджар и обеспечила доставку около 200 тонн груза в Кельбаджарский район. В том числе – строительные материалы и оборудование для восстановления систем электроснабжения.

Всего при содействии российских миротворцев тринадцатью колоннами автомобильной техники было перевезено около 2400 тонн грузов.

Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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