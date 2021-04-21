21.04.2021 (22:15)

Представители Минобороны России и ОПК обсудят в Казани повышение боевых характеристик современных танков

Представители Минобороны России и оборонно-промышленного комплекса в ходе научно-практической конференции в Казани обсудят повышение боевых и эксплуатационных характеристик образцов современных танков, стоящих на вооружении соединений и воинских частей Сухопутных войск.

Конференция пройдет 22–23 апреля на базе Казанского высшего танкового командного училища под руководством, начальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковника Василия Тонкошкурова. В ней примут участие представители центральных органов военного управления, ФГБУ «38 НИИИ БТВТ» и 3 ЦНИИ Минобороны России, командование и профессорско-преподавательский состав Казанского ВТКУ, сотрудники АО «Корпорация «Уралвагонзавод», АО «УКБТМ» и АО «Концерн «Созвездие».

В ходе проведения круглых столов участники обсудят результаты учений, эксплуатации и боевого применения танков Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80У, Т-80БВМ и Т-90А. Кроме того на конференции будут подняты вопросы улучшения эксплуатационных характеристик (маневренность, мощность, надежность, управляемость) и совершенствования боевого потенциала (командной управляемости, информативности прицелов, возможностей по обнаружению и идентификации целей, удобства работы с органами прицеливания и наблюдения). Также участники рассмотрят основные направления модернизация основных танков, перспективы развития и тактико-технические требования к перспективным образцам.

Итогом научно-практической конференции станет выработка предложений (рекомендаций) по улучшению характеристик, совершенствованию конструкции современных танков и тренажеров, предназначенных для подготовки экипажей боевых машин.

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