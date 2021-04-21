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21.04.2021 (22:00)

Представители Минобороны России оценили отечественное стрелковое оружие

На полигоне Государственного демонстрационно-испытательного центра ЦНИИТОЧМАШ представители Минобороны России оценили кучность стрельбы, бронепробиваемость и другие боевые и эргономические характеристики отечественного стрелкового оружия.

Были оценены пистолетные, автоматные, пулеметные, снайперские комплексы как нормального (до 9 мм), так и крупного калибра (до 12,7 мм), а также специальное бесшумное и подводное оружие, патроны к стрелковому и специальному оружию.

По итогам работы члены комиссия во главе с заместителем Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенантом Юнус-Беком Евкуровым заслушали доклады головных разработчиков российского стрелкового оружия. Одним из основных вопросов совещания стал вопрос выполнения работ по созданию снайперских комплексов самозарядного и ручного перезаряжания.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Перевооружение , ОПК
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