22.04.2021 (06:00)
В Калужской области прошло командно-штабное учение авиационного полка дальней авиации
В Калужской области в рамках контрольных занятий за зимний период обучения военнослужащие дальней авиации провели командно-штабную тренировку.
По замыслу учения перед военнослужащими стояли задачи по обороне особо значимых объектов, организации радиационного, химического и биологического наблюдения в заданном районе, восстановлению батальоном аэродромно-технического обеспечения взлётно-посадочной полосы и рулевых дорожек поврежденных условным противником.
Особое внимание уделялось оцениванию времени затраченного дежурными силами на оповещения личного состава, его прибытия на закрепленные рабочие места и получения оружия.
К учению привлекалось свыше 700 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и военной техники.
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