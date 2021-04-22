22.04.2021 (06:00)

В Калужской области прошло командно-штабное учение авиационного полка дальней авиации

В Калужской области в рамках контрольных занятий за зимний период обучения военнослужащие дальней авиации провели командно-штабную тренировку.

По замыслу учения перед военнослужащими стояли задачи по обороне особо значимых объектов, организации радиационного, химического и биологического наблюдения в заданном районе, восстановлению батальоном аэродромно-технического обеспечения взлётно-посадочной полосы и рулевых дорожек поврежденных условным противником.

Особое внимание уделялось оцениванию времени затраченного дежурными силами на оповещения личного состава, его прибытия на закрепленные рабочие места и получения оружия.

К учению привлекалось свыше 700 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и военной техники.

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