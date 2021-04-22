22.04.2021 (02:30)

Летчики дальней авиации приняли участие в торжественном посвящении юнармейцев в Заполярье

В населенном пункте Высокой Мурманской области на базе средней общеобразовательной школы № 13 состоялось торжественно открытие Юнармейской комнаты и посвящение школьников в ряды Юнармии. В мероприятии приняли участие военнослужащие дальней авиации.

С напутственным словом к школьникам выступил заместитель командира смешенного авиационного полка по военно-политической работе подполковник Дмитрий Беляков. Он поздравил ребят со столь радостным событием и пожелал им следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, быть патриотом и достойным гражданином России, с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.

В ряды Юнармии вступали учащиеся 7 и 8 классов, под звуки военного оркестра они произнесли торжественную клятву, после чего им были вручены удостоверения, личные книжки юнармейцев и значки Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице