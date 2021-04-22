Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.04.2021 (02:30)

Летчики дальней авиации приняли участие в торжественном посвящении юнармейцев в Заполярье

В населенном пункте Высокой Мурманской области на базе средней общеобразовательной школы № 13 состоялось торжественно открытие Юнармейской комнаты и посвящение школьников в ряды Юнармии. В мероприятии приняли участие военнослужащие дальней авиации.

С напутственным словом к школьникам выступил заместитель командира смешенного авиационного полка по военно-политической работе подполковник Дмитрий Беляков. Он поздравил ребят со столь радостным событием и пожелал им следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, быть патриотом и достойным гражданином России, с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.

В ряды Юнармии вступали учащиеся 7 и 8 классов, под звуки военного оркестра они произнесли торжественную клятву, после чего им были вручены удостоверения, личные книжки юнармейцев и значки Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В дальневосточном полку стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнены плановые полёты
Фигуристы ЦСКА стали победителями командного чемпионата мира в составе сборной России
Рядовые спортивной роты ЦСКА из Севастополя завоевали две бронзовые награды на завершившемся первенстве России по каратэ
Военнослужащие филиала Военной академии МТО в Пензе приняли участие в перезахоронении останков красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны

Метки:
Дальняя авиация , ВВС , Социальное развитие , Юнармия , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false