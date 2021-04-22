22.04.2021 (00:30)
В дальневосточном полку стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнены плановые полёты
В авиационном полку дальневосточного соединения командования дальней авиации дислоцированном в Амурской области состоялись плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95мс.
Для выполнения лётной смены к пилотированию и навигации были привлечены экипажи, в состав которых входили как опытные летчики и штурманы, так и молодой летный состав.
В ходе выполнения полетных заданий отработаны элементы проверки техники пилотирования членов экипажа, действия экипажей по поддержанию натренированности при выполнении полета в светлое и темное время суток.
Особое внимание уделено групповым полетам строем в темное время суток.
Всего в данных мероприятиях было задействовано более 10 лётных экипажей.
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