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22.04.2021 (00:30)

В дальневосточном полку стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнены плановые полёты

В авиационном полку дальневосточного соединения командования дальней авиации дислоцированном в Амурской области состоялись плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95мс.

Для выполнения лётной смены к пилотированию и навигации были привлечены экипажи, в состав которых входили как опытные летчики и штурманы, так и молодой летный состав.

В ходе выполнения полетных заданий отработаны элементы проверки техники пилотирования членов экипажа, действия экипажей по поддержанию натренированности при выполнении полета в светлое и темное время суток.

Особое внимание уделено групповым полетам строем в темное время суток.

Всего в данных мероприятиях было задействовано более 10 лётных экипажей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Самолеты , Восточный военный округ , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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