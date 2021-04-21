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21.04.2021 (19:00)

Офицеры Военной академии МТО и представители РГО обсудили меры по популяризации географического и культурного наследия в ВС РФ

С целью обсуждения взаимодействия в рамках проведения совместных мероприятий заместитель начальника Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева по военно-политической работе полковник Андрей Фроловичев и начальник командного факультета тыла и железнодорожных войск полковник Александр Басько встретились с представителями Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Совещание прошло в одном из залов штаб-квартиры Санкт-Петербургского Русского географического общества. Участники обсудили ряд мероприятий по взаимодействию академии с РГО, выполнению мер популяризации в Вооруженных силах Российской Федерации географического и культурного наследия. Также обсудили предстоящее участие в поиске, идентификации и захоронения останков погибших в Великой Отечественной войне, поиске и каталогизации предметов быта, вооружения и военной техники, применяемых в ходе войны. Данные поисковые мероприятия будут проводиться совместно с отрядом 90-го отдельного специального поискового батальона.

После проведения совещания с офицерами академии был проведен краткий экскурс по залам и аудиториям РГО. Их оознакомили с историей образования общества, фотографиями, географическими картами, рукописными источниками, официальными документами и результатами последних географических экспедиций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Военная академия , Военное образование , Культура , Русское географическое общество
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