21.04.2021 (21:15)

Фигуристы ЦСКА стали победителями командного чемпионата мира в составе сборной России

В японской Осаке завершились соревнования неофициального командного чемпионата мира по фигурному катанию World Team Trophy. В составе сборной России лучшими на турнире стали два армейских фигуриста — Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда.

Сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию, который проводится раз в два года начиная с 2009 года.

По итогам турнира российские фигуристы набрали 125 очков, опередив на 15 баллов занявшую второе место команду США. Тройку лучших замкнули представители Японии — 107 очков.

В составе российской команды выступали сразу два фигуриста Центрального спортивного клуба Армии — Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда.

Капитан сборной России на этом турнире, Туктамышева в короткой программе стала второй, а в произвольной - показала третий результат, принеся в общую копилку сборной 21 балл.

Коляда по итогам короткой программы стал пятым, положив в копилку сборной 8 очков. А произвольную программу завершил на третьем месте, принеся 10 баллов.

Помимо армейцев за российскую сборную в Японии выступали Анна Щербакова, Евгений Семененко (женское и мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), Виктория Синицына и Никита Кацалапов (танцевальные дуэты).

Ранее командный чемпионат мира четыре раза выигрывали американцы, дважды — японцы. Сборная России завоевывала серебряные награды в 2013 и 2015 годах, бронзовые — в 2019.

Туктамышева, трижды выступавшая на World Team Trophy, за карьеру собрала полный комплект медалей этого соревнования.

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