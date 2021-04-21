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21.04.2021 (18:45)

В Астрахани увековечили память героя-летчика Василия Коленникова

В рамках урока мужества на здании регионального отделения ДОСААФ открыли памятную доску в честь Героя Советского Союза полковника Василия Федоровича Коленникова.

Участник Великой Отечественной войны, удостоенный высшего знака отличия – звания Героя Советского Союза, после увольнения в запас в течение 10 лет возглавлял Астраханский аэроклуб и подготовил немало талантливых пилотов.

Об этом и других ярких фактах биографии героя, а также о роли оборонного общества в воспитании защитников Отечества говорили в своих выступлениях министр социального развития и труда Астраханской области Олег Петелин, председатель комитета областной Думы по образованию, науке, культуре, молодежной политике, спорту и туризму Ильмира Уталиева, представитель главы Астрахани в органах государственной власти и местного самоуправления Елена Симеонова, заместитель председателя городской Думы Александр Календр, председатель регионального отделения ДОСААФ Василий Григорьев, председатель областного совета ветеранов Михаил Щепихин. Их внимательно слушали воспитанники детских патриотических клубов, юнармейцы, поисковики, учащиеся общеобразовательных учреждений.

Под залпы салюта покрывало с мемориальной доски сняли внук героя Игорь Шигидин и министр социального развития и труда Астраханской области Олег Петелин, а почетные гости к доске возложили алые гвоздики.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Социальное развитие , Увековечение памяти павших при защите Отечества , ДОСААФ
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