21.04.2021 (18:30)

Юнармейцы страны присоединятся к онлайн-акции «Бессмертный полк»

Воспитанники Юнармии в День Победы примут участие в онлайн-шествии Бессмертного полка. Мальчишки и девчонки в красных беретах уже начали активно отправлять фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Прием заявок ведется вплоть до 9 мая.

«Для юнармейцев очень важно сохранить память о подвиге фронтовиков. Нет семьи, которую бы не затронула самая кровопролитная война XX века. Ребята отлично знают о подвигах своих прадедушек и прабабушек и тщательно берегут воспоминания о них. Юные патриоты не отчаиваются, а надеются, что эпидемиологическая обстановка улучшится, и они смогут пройти с портретами своих родственников 24 июня на Красной площади, как это было всегда», — рассказал начальник Главного штаба Юнармии Никита Нагорный.

Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции в год 75-летия Победы акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла дистанционно. Трансляцию шествия посмотрели 25 млн человек во всем мире. В этом гожу организаторы решили не отказываться от популярного формата.

«Бессмертный полк онлайн» дал возможность нашим соотечественникам со всего мира почтить память дедов и прадедов, которые сражались в ту страшную войну. Заявки поступили из более чем ста стран. Писали нам и пожилые люди - о том, что обычно не могли встать в строй Бессмертного полка по состоянию здоровья, а онлайн-формат позволил им добавить своих героев в виртуальный строй. Проанализировав все эти отзывы, мы, как организаторы, сделали вывод, что «Бессмертный полк онлайн» нужно продолжать», — отметила сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

В прошлом году, юнармейцы поддержали акцию не только в удаленном режиме. Нашлись и другие способы рассказать миру о своих Героях.

«В День Победы я и мои товарищи по юнармейскому братству вышли на балконы своих квартир с портретами фронтовиков и тружеников тыла. Хоть коронавирус внес свои коррективы в привычный формат, но лишить нас самого главного праздника – он не смог. День Победы – в наших сердцах, умах и генах. И мы никогда не забудем какой ценой досталась она. Более того нас поддержали Армения, Белоруссия, Приднестровье, Казахстан и даже Италия, где при российских посольствах созданы юнармейские отряды», - пояснил юнармеец Виктор Маснов.

В этот раз организаторы онлайн-шествия сменили технологический подход. Теперь все трансляции пройдут в один день 9 мая, каждый субъект получит свой поток. Авторы одобренных заявок до 7 мая получат уведомление о том, в какое время будут показывать их близких.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице