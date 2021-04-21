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21.04.2021 (21:00)

В Москве состоялась рабочая встреча руководителей медицинских служб военных ведомств государств - членов ОДКБ

В Москве состоялась рабочая встреча руководителей медицинских служб оборонных ведомств государств – членов ОДКБ по вопросам совершенствования медицинского обеспечения Коллективных сил ОДКБ.

В Москве в Центре кризисного реагирования ОДКБ находились начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Тришкин, представители профильного управления Минобороны России и Объединенного штаба ОДКБ. Руководители медицинских служб оборонных ведомств и главные военно-медицинские специалисты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана приняли участие в совместном мероприятии посредством видеоконференцсвязи.

Особое внимание участники встречи уделили обсуждению выработки единых подходов к организации медицинского обеспечения Коллективных сил ОДКБ и подготовке методических рекомендаций по организации медицинского обеспечения Коллективных сил ОДКБ.

Участники рабочей встречи заслушали информацию о совершенствовании организации проведения противоэпидемических мероприятий при новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Вооруженных Силах Российской Федерации.

По результатам мероприятия участники рабочей встречи условились продолжить обмен информацией по организации проведения противоэпидемических мероприятий при новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также по другим актуальным вопросам медицинского обеспечения Коллективных сил ОДКБ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Главное военно-медицинское управление Минобороны России (ГВМУ) , Медицина , ОДКБ
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