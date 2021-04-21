21.04.2021 (21:00)
В Москве состоялась рабочая встреча руководителей медицинских служб военных ведомств государств - членов ОДКБ
В Москве состоялась рабочая встреча руководителей медицинских служб оборонных ведомств государств – членов ОДКБ по вопросам совершенствования медицинского обеспечения Коллективных сил ОДКБ.
В Москве в Центре кризисного реагирования ОДКБ находились начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Тришкин, представители профильного управления Минобороны России и Объединенного штаба ОДКБ. Руководители медицинских служб оборонных ведомств и главные военно-медицинские специалисты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана приняли участие в совместном мероприятии посредством видеоконференцсвязи.
Особое внимание участники встречи уделили обсуждению выработки единых подходов к организации медицинского обеспечения Коллективных сил ОДКБ и подготовке методических рекомендаций по организации медицинского обеспечения Коллективных сил ОДКБ.
Участники рабочей встречи заслушали информацию о совершенствовании организации проведения противоэпидемических мероприятий при новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Вооруженных Силах Российской Федерации.
По результатам мероприятия участники рабочей встречи условились продолжить обмен информацией по организации проведения противоэпидемических мероприятий при новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также по другим актуальным вопросам медицинского обеспечения Коллективных сил ОДКБ.