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21.04.2021 (19:15)

Лучшее отделение по ремонту РСЗО «Град» определили в ходе третьего этапа конкурса среди ремонтных взводов вооружения ВДВ «Мастер-оружейник»

В ходе конкурса среди ремонтных взводов вооружения Воздушно-десантных войск «Мастер-оружейник», проходящего в рамках АрМИ-2021, завершился третий этап, на котором определялось лучшее отделение по ремонту 122-мм боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

В ходе проведения этапа личный состав ремонтного отделения выполнял норматив по разборке и сборке 10 пусковых направляющих, после чего производилась замена колеса.

Далее заряжался верхний ряд направляющих (10 выстрелов) и  производился холостой залп с заданным углом возвышения и с поворотом пакета пусковых направляющих влево на указанный угол.

За каждое нарушение при выполнении заданий этапа конкурса начислялось штрафное время.

Победитель данного этапа определялся по условному времени выполнения всех операций, которое алгебраически складывалось из фактического времени выполнения нормативов и штрафного времени.

По итогам этапа первое место завоевало ремонтное отделение вооружения Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, на втором месте — десантники из Иванова, третьими стали представители Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

В конкурсе принимают участие лучшие представители ремонтных подразделений вооружения ВДВ из Тулы, Иванова, Ульяновска и Уссурийска. Всего в финальном конкурсе участвует более 60 военнослужащих, представляющих лучшие ремонтные взвода вооружения – победители отборочных этапов в соединениях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Артиллерия , Боевая подготовка , Воздушно-десантная подготовка , АрМИ , Мастер-оружейник
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